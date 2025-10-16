La Junta busca "mayor justicia e igualdad" en el pago de impuestos elevando los límites de deducciones regionales

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en rueda de prensa en la Asamblea para la presentación de los PGEx 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Extremadura busca que los ciudadanos paguen impuestos "con mayor justicia" y "con mayor igualdad" con nuevas medidas en IRPF como por ejemplo la elevación de los límites de aplicación de las deducciones autonómicas a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta.

Así se contempla en el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 elaborado por la Junta, y que ha sido desgranado en rueda de prensa este jueves en Mérida por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, tras su registro en la Asamblea.

Además, dentro de la política fiscal que viene manteniendo el Ejecutivo de María Guardiola para acabar con la "injusticia" tributaria del anterior Gobierno regional del PSOE, en los PGEx 2026 se introducen nuevas medidas en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En concreto, en dicho gravamen se amplía la aplicación de los tipos reducidos a los inmuebles de hasta 200.000 euros; y se unifican los niveles de renta a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta, ha explicado Elena Manzano.

Igualmente, el Ejecutivo regional contempla en las cuentas para el próximo ejercicio nuevas medidas en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así, se eleva el límite de la aplicación de las reducciones autonómicas en la donación de vivienda habitual, de cantidades destinadas a su adquisición y de solares para su construcción, hasta los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta.

De otro lado, se contempla también en las cuentas autonómicas de 2026 una nueva deducción por gastos veterinarios de mascotas del 30 por ciento con un límite de 100 euros al año, y que llegará hasta los 200 euros en perros de asistencia para personas con discapacidasd y para la protección de mujeres víctimas de violencia machista.

También, se incrementa hasta los 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA; y se mantiene en la comunidad la deducción en el IRPF cuando se haya recibido ayuda autonómica por ELA.

Por otro lado, igualmente en materia fiscal, en los PGEx 2026 se mantiene la bonificación de tasas y precios públicos. En el cien por cien en el caso de la tasa por expedición de licencias de caza y pesca; del 50 por ciento en las tasas por ITV de vehículos pesados, agrícolas y profesionales; y del 100% del precio público por servicios correspondientes a enseñanzas de idiomas (nivel B1 de inglés) y prestación de servicios en centros de educación infantil (0-3 años).

LA ECOTASA NO CAMBIA EN LOS PGEX 2026

Por otro lado, igualmente en materia fiscal, aunque sin incidencia en los Presupuestos de Extremadura para 2026, la consejera de Hacienda ha remarcado el compromiso del Gobierno de María Guardiola de reducir de forma gradual la ecotasa para facilitar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Así, la propuesta que realiza la Junta es la de una reducción gradual de los tipos de la ecotasa en 2027 con un impacto de 15,4 millones; en 2028 con un impacto de 27,1 millones de euros; y en 2029 con un impacto de 45,2 millones de euros.

"Del futuro de la continuidad de Almaraz dependen más de 4.000 familias, depende toda una comarca, y esto no es una cuestión de un municipio en concreto, de esto depende toda una región", ha espetado Elena Manzano, quien ha remarcado que con esta medida de reducción gradual de la ecotasa el Ejecutivo de María Guardiola busca facilitar que la central nuclear "siga abierta" y continúe siendo "un polo de crecimiento económico de la región".

En este sentido, la consejera también ha rechazado el "acuerdo infame de mantenimiento" de centrales nucleares en Cataluña conocido esta semana. "Basta ya de ser los últimos en todo, menos en esto, en lo que vamos a ser los primeros, en pagar las consecuencias económicas de una decisión absolutamente partidista", ha espetado al respecto.