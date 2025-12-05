La Junta concede ayudas para financiar programas de fines sociales con cargo al 07% del IRPF y el Impuesto de Sociedades

Imagen de una persona en silla de ruedas - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, 5 de diciembre, la resolución de la Junta por la que se resuelven las subvenciones convocadas para la financiación de programas de interés general en la región con cargo a la asignación tributaria de 0,7 por ciento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del impuesto sobre Sociedades del año 2025.

Este año, por primera vez, la convocatoria se ha resuelto en el mismo ejercicio en el que fue publicada, antes del inicio del periodo de ejecución de los proyectos. Esto permite a las entidades sociales una correcta ejecución y desarrollo de sus programas, considerando el carácter público, social y económico que define estas subvenciones.

El objeto de estas subvenciones es la financiación de programas de interés general desarrollados por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la región, siendo subvencionadas un total de 55 entidades y 118 programas de interés general, por importe total de 10.838.823,38 euros.

Los programas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 en el ámbito territorial de Extremadura, y se espera beneficiar a unas 76.900 personas.

Las actuaciones se enmarcan en los ámbitos de intervención de la inclusión social, inserción sociolaboral y atención sociosanitaria, dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Entre ellos se encuentran personas mayores vulnerables y con deterioro cognitivo; personas con discapacidad; familias, infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad; personas con problemas de salud mental o de adicciones; así como personas en situación de vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social.

Dentro de dichos ámbitos, destacan los ocho Programas de Respiro Familiar financiados con un total de 510.066,79 euros.