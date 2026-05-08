La Junta critica que Aena haya rechazado su petición de mejorar el sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz

Imagen de la entrada al Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha criticado que Aena le haya comunicado que no atenderá su petición de mejorar el sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz, y que tan solo tendrá en cuenta dos de las 13 medidas planteadas por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para mejorar el servicio.

El organismo público estatal comunicó esta decisión el pasado martes durante una reunión telemática con el comité de coordinación aeroportuaria de Extremadura. En el encuentro, Aena presentó su Plan de Inversiones 2027-2031, que prevé invertir en ese periodo en el aeropuerto pacense 5,24 millones de euros, sobre un total de 12.888 millones en el conjunto de aeropuertos del país.

"La cantidad asignada a la comunidad autónoma equivale al 0,04 por ciento de las inversiones previstas en el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) para toda la red de aeropuertos de Aena. Una cantidad que no es proporcional al volumen de pasajeros ni al número de operaciones de cada infraestructura de la red nacional, ya que hay instalaciones con menos usuarios y vuelos que la extremeña y que, sin embargo, recibirán más dinero del Estado", ha criticado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha señalado que "es una cantidad irrisoria, absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades identificadas por la Junta de Extremadura para el Aeropuerto de Badajoz". "Con esta decisión, el Gobierno central ignora el potencial de crecimiento y de establecimiento de nuevas rutas de nuestro aeropuerto, que sin duda mejorarían claramente la conectividad de los extremeños", ha añadido.

En este sentido, Ramírez ha recordado que el aeropuerto extremeño batió el año pasado su récord de usuarios, al sumar 107.000 pasajeros, un 17 por ciento más que en el ejercicio precedente.

También se alcanzaron las mejores cifras conocidas hasta ahora en número de operaciones, con un alza del 32 por ciento. Así, como ha expuesto la Junta, los dos porcentajes superan "de forma holgada" las subidas registradas en el conjunto de la red nacional, que el año pasado fueron del 4 por ciento tanto en usuarios como en operaciones.

"No se justifica de ninguna manera que Aena sitúe al aeropuerto de Extremadura a la cola de sus inversiones para el próximo lustro, y tampoco tiene explicación que ignore 11 de las 13 actuaciones de mejora que le presentamos durante el periodo de consultas del documento, todas ellas muy necesarias para mejorar la capacidad de nuestro aeropuerto y la calidad del servicio que presta", en opinión del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Entre esas medidas que no se han tenido en cuenta destaca la instalación de un sistema de ayudas a la navegación que podría reducir los retrasos y cancelaciones por nieblas, que ocurren principalmente en los meses de otoño e invierno. "Entre retrasos, derivaciones y cancelaciones, este fenómeno meteorológico motivó 21 incidentes el año pasado, 42 en 2024 y también 42 en 2023", ha recordado.

En el periodo 2018-2025, todos los años excepto uno (2022) se superó el umbral de 3,5 operaciones comerciales afectadas por cada mil, que obliga al gestor aeroportuario a analizar la viabilidad de aplicar soluciones que mitiguen la afección por niebla.

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