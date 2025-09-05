La Junta denuncia a algunas empresas de transporte escolar por incumplir el acuerdo de 2024 que aumentaba el presupuesto

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha interpuesto la pasada noche ante el Juzgado de Instrucción de guardia en Mérida una denuncia contra una serie de empresas del transporte escolar en la región por supuesto incumplimiento del acuerdo marco suscrito en 2024 que fija los precios con el sector, y el cual llevaba a un incremento en más de 16 millones del presupuesto destinado a un servicio "fundamental".

La denuncia ha sido interpuesta "en defensa del derecho a la educación de todos los ciudadanos extremeños, en la garantía de la prestación de un servicio fundamental, de un servicio vital, como es el transporte escolar", según ha dado a conocer en declaraciones a los medios este viernes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Así, ha señalado que la "mayoría" de las empresas del sector están "de acuerdo" con el cumplimiento de lo suscrito en 2024, aunque hay "un grupo minoritario" de empresas que han decidido "no cumplirlo", por lo que ahora la Administración regional pide al juzgado que de forma cautelar se conceda la "garantía" de la prestación del servicio en el curso 2025-2026 cumpliendo lo rubricado.

"Se pide una medida cautelar al juzgado para que se garantice la prestación del servicio, debido a eso, al compromiso asumido en ese acuerdo en marco, y a que es un servicio esencial", ha incidido Manzano, quien ha defendido la importancia de no perder de vista que está "en juego" el transporte escolar, "un servicio fundamental".

(((Más información en Europa Press)))