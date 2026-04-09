La Junta descarta la repetición electoral y Vox dice que si Guardiola es presidenta será porque ellos quieran

Pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, ha descartado la repetición electoral en Extremadura, mientras que el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha asegurado que si María Guardiola es presidenta de la Junta será porque ellos quieran.

Ambos han realizado estas declaraciones durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura en el que se ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura.

En la defensa del texto, el consejero extremeño en funciones ha aludido a que, a pesar de llevar varios meses en funciones, Extremadura registra datos positivos en materia económica que no son "casualidad" ni consecuencia de la "paralización" sino fruto de "políticas claras", "responsables" y orientadas a "generar oportunidades para todos".

"Señorías, este es el camino que vamos a seguir recorriendo los próximos cuatro años y lo hablaremos con la mayoría de esta cámara, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Vox, con responsabilidad, con altura de miras y con la idea de una Extremadura mejor", ha apuntado.

En este sentido, Bautista ha agradecido a Vox su "responsabilidad" para dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento con la convalidación de este decreto ley y ha dicho que la misma "no responde a ninguna estrategia política" sino la necesidad "urgente, real y muy concreta" de que la administración extremeña siga funcionando durante el periodo de transición entre gobiernos.

Así, ha explicado que el contexto en el que se aprueba este decreto ley por el Consejo de Gobierno está marcado por tres factores que son, en primer lugar un factor jurídico, debido a las prohibiciones y limitaciones que contenía la legislación anterior; un factor político, por el periodo de negociación para la formación del nuevo gobierno, y un factor presupuestario, al coincidir con el inicio de año y la apertura del presupuesto.

"En este momento estamos dentro del límite temporal para la formación de gobierno, un periodo que se ha dilatado más de lo deseado, es cierto, más de lo deseado, aunque con antecedentes que se remontan y que existen en el año 2019 a nivel estatal, cuando la formación del Gobierno en nuestro país tardó casi nueve meses, con una repetición electoral incluida", ha recordado.

No obstante, ha incidido en que aunque la formación del gobierno extremeño está dentro de los límites temporales existentes en la legislación vigente, no es menos cierto que el legislador sobre el que recayó la regulación de la transición entre gobiernos "probablemente no pensó nunca en que se dilatara tanto la formación del mismo".

"Ni tampoco que coincidiera con esa apertura de presupuestos, ni mucho menos con un escenario de posible repetición electoral, que si bien descartamos, no es menos cierto que la legislación debe contemplar", ha asegurado.

VOX INSISTE EN QUE SI GUARDIOLA ES PRESIDENTA ES PORQUE ELLOS QUIERAN

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox y candidato a las elecciones del pasado mes de diciembre, Óscar Fernández, ha insistido en que si el decreto ley sobre gobiernos en funciones ha sido convalidado ha sido por la "responsabilidad" de su grupo y debido a que éste ha querido.

Al igual, ha recordado que si Guardiola fue presidenta de la Junta en 2023 fue porque sus cinco diputados quisieron. "Ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana, ni más ni menos", ha apuntado.

"Y les voy a decir más. Y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá, porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana", ha espetado.

En este sentido, ha afeado que el PP decidió convocar elecciones en Extremadura en diciembre "sin hablar" de lo mismo, ha dicho, que "curiosamente seis meses después se está hablando" y "se está llegando a un acuerdo en algunas cosas" con su formación.

"Como todo el mundo sabe --el PP-- se tiró un triple y no dio ni en el aro, porque querían la mayoría absoluta y no tuvieron esa mayoría absoluta y son los del Partido Popular los que querían una mayoría absoluta para quitarse a Vox de en medio y resulta que yo en vez de 5 ahora veo a 11 --diputados de su grupo--", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que este jueves Vox ha apoyado la convalidación del decreto ley en cuestión porque corrige un "problema real" pero ha insistido en que Vox no olvida "quien lo ha provocado".

"Porque en la próxima legislatura, señorías, hay dos cosas que van a ser muy importantes, tremendamente importantes. Por un lado, la memoria y por otro lado, la firmeza. Y créanme que a mi grupo parlamentario le sobra memoria y firmeza, las dos cosas", ha concluido.