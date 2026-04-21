La Junta desea a Moreno una mayoría absoluta e invita a los presidentes a leer "con detenimiento" su acuerdo con Vox

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha deseado a Juanma Moreno Bonilla "la mayor de las suertes" en el proceso electoral en Andalucía, y que "ojalá" obtenga una mayoría absoluta, algo que a su juicio avalan los datos "objetivos" de su gestión.

Asimismo, y tras mostrar "máximo respeto institucional" a "cualquier consideración" que se pueda realizar sobre el acuerdo PP-Vox en Extremadura, después de que Moreno entre otros se haya pronunciado sobre el mismo, ha invitado a "todos los ciudadanos, incluidos los presidentes de las CCAA" a leerlo "con detenimiento" para comprobar que se basa en "los principios de legalidad, igualdad y justicia".

De este modo se ha pronunciado Elena Manzano sobre la postura de Moreno Bonilla y otros miembros del PP a nivel nacional relativa al acuerdo PP-Vox en Extremadura, a preguntas de los medios este martes en rueda de prensa en Mérida tras la que será la última reunión del actual Consejo de Gobierno autonómico, en vísperas del inicio esta tarde del debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la comunidad.

En este marco, ha defendido que el acuerdo PP-Vox en Extremadura cumple el "principio de legalidad", y ha emplazado a los ciudadanos, incluidos los presidentes de las comunidades autónomas, ha dicho, a examinarlo "con detenimiento" para comprobarlo.

"Yo les emplazo a que examinen con detenimiento ese acuerdo, lo firmado, aquello que va a proporcionar estabilidad a Extremadura, que va a consolidar la posibilidad de que tengamos presupuesto, de que cada céntimo se pueda seguir invirtiendo en nuestra región, y que se hable de lo que existe en ese acuerdo", ha espetado.

"Que leamos con detenimiento este acuerdo y que veamos que todo va a redundar en esa mejora de los servicios públicos y que todo se va a hacer con el máximo respeto constitucional a la Constitución española, que es lo primero que hacemos cuando accedemos a nuestros cargos, jurarla o protegerla, y este Gobierno sí que lo cumple, al principio de legalidad", ha remarcado Elena Manzano.

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