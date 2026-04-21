La Junta de Extremadura cifra en 8 millones el impacto de la rebaja del IRPF acordada por PP y Vox

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en la sala de prensa de Presidencia. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reducción de los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) acordada por PP y Vox para la formación del nuevo gobierno extremeño tendrá un impacto de 8 millones de euros, mientras que en el caso del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados alcanzará los 2,5 millones, aproximadamente.

Así lo ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes por la impacto de las medidas tributarias acordadas con Vox sobre las arcas autonómicas, que según ha señalado se verán compensada por el crecimento económico de la comunidad, como ha ocurrido en los años anteriores, ha señalado.

"Todas y cada una de las medidas tributarias que hemos adoptado han sido medidas que estaban dentro del margen de crecimiento de la recaudación que estimábamos", ha apuntado Manzano, quien ha señalado que en los dos últimos años y medio se han dejado de ingresar 125 millones por las rebajas de impuestos, mientras que la recaudación ha crecido en más de 230 millones.

Cabe recordar que el acuerdo suscrito entre ambas formaciones que permitirá a María Guardiola continuar al frente del Ejecutivo autonómico contempla una serie de reducciones fiscales que se pondrán en marcha desde el primer presupuesto, en este caso el de 2026, que Manzano ha avanzado que van a estar "ya" y que se van a aprobar "dentro de muy poco".

En concreto, en el caso del IRPF, en cada año de legislatura se aplicará una bajada progresiva del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica. También se contempla una ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones; y una reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, además de una reducción general de tasas autonómicas.

Manzano ha recordado que los presupuestos de 2026 contarán con medidas tributarias que ya estaban proyectadas, y cuyo impacto estaba previsto en torno a 20 millones, de los cuáles 14 millones corresponden a la bajada de tasas y precios públicos.

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