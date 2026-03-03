La Junta destaca que Extremadura registra el mejor dato de paro en un mes de febrero de la serie histórica

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, valora los datos del paro de febrero. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado, ha señalado que los 66.474 desempleados con los que ha cerrado la región el pasado mes de febrero es el "mejor dato" de paro para este mes de toda la serie histórica.

Unos datos que confirman, ha dicho, que el mercado laboral mantiene una "evolución sólida y positiva", con un descenso de más del 9% en el número de desempleados con respecto a febrero de 2025, a pesar de que en términos mensuales, el número de desempleados aumenta "ligeramente" en 164 personas, un 0,25%, "que en ningún caso altera la tendencia positiva de fondo", según ha señalado Nevado en una comparecencia este martes para valorar los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el desempleo se ha reducido en 6.676 personas, lo que supone un descenso del 9,1%, "una bajada muy significativa" y que sitúa a Extremadura como la comunidad autónoma donde más desciende el desempleo en términos interanuales, con 3,3 puntos más que la media nacional, con lo que se mantiene, ha añadido, la "tendencia de convergencia".

Respecto a la evolución por sectores económicos, según Nevado el cese de las lluvias ha permitido "reactivar" la contratación en el campo en la segunda mitad del mes, generando un descenso mensual de 63 personas desempleadas en la agricultura, a lo que se suma también una bajada de 15 personas en la construcción.

En términos interanuales, se observan bajadas porcentuales en todos los sectores, si bien destaca la industria como el sector donde más baja el paro, impulsado por el "buen comportamiento" de la industria manufacturera y el suministro de agua, lo que "transmite una señal de una buena dinámica en el mercado de trabajo regional".

Atendiendo a las diferencias por sexo, en términos interanuales el comportamiento de las mujeres es más positivo, con una bajada del 9,4%, ha indicado Nevado, quien se ha referido al inicio de este mes de las mujeres, que están "muy presentes" en las políticas activas de empleo de la Junta "como colectivo prioritario, para favorecer una mejora de su empleabilidad".

Por edades, la evolución interanual vuelve a ser positiva en todos los tramos, si bien ha destacado el descenso entre las personas mayores de 45 años, con una reducción de 3.800 personas en paro. Adicionalmente, baja en términos mensuales en este tramo en 92 personas.

En los últimos doce meses, destaca también el "fuerte retroceso" entre las personas de 25 a 45 años, sin olvidar a los jóvenes, con 600 parados menos en términos interanuales.

Asimismo, ha dedicado una "mención especial" al paro de larga duración, que sigue siendo una "prioridad" para el Ejecutivo regional, y que en los últimos doce meses cerca de 3.400 personas han salido de esta situación, con una reducción del 10,8%.

También es positiva la evolución del desempleo entre las personas con discapacidad, con un descenso interanual que supera el 11%, avanzando así, sostiene Nevado, en su integración en el mercado laboral, dado que es un colectivo al que se presta "una atención muy importante", con la puesta en marcha de medidas como el Programa Equaltech, centrado en competencias digitales para personas con discapacidad, que comenzó el pasado mes de diciembre.

En cuanto a la contratación, en febrero se registraron 22.932 contratos.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por otra parte, el número medio de afiliados a la seguridad social en Extremadura alcanzó los 409.843 en febrero, lo que representa una subida de 2.120 en términos interanuales, impulsada por la construcción, tras caer en 775 en el último mes.

Por sectores económicos en Extremadura en el mes de febrero ha subido la afiliación en construcción e industria y ha bajado en agricultura y servicios. En los últimos 12 meses, el empleo femenino muestra un comportamiento especialmente positivo, con un aumento de 2.443 afiliadas.

En cuanto a la cifra de autónomos, durante febrero se registraron 80.858 afiliados al RETA, una subida interanual de 646 trabajadores por cuenta propia, contribuyendo las mujeres al 70% de las nuevas altas en los últimos 12 meses, con 456 nuevas afiliadas al RETA.

Nevado ha destacado, en este mes especial de la mujer, dos datos positivos, su capacidad de emprendimiento, liderando las altas en el RETA, y el aumento de afiliación a la Seguridad Social.