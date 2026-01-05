La Junta destaca que Extremadura es la segunda región con mejor comportamiento en descenso del paro en 2025

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, en rueda de prensa para valorar los datos de paro - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Empleo de la Junta, María José Nevado, ha destacado que el pasado mes de diciembre ha registrado un "récord histórico" de trabajo en Extremadura, con 64.370 parados, y ha incidido en que la región ha sido la segunda comunidad con mejor comportamiento en términos de descenso del desempleo en 2025.

Así, el año 2025 finaliza con una reducción interanual de 5.737 personas demandantes de empleo en las oficinas del Sexpe, lo que supone una caída del 8,18 por ciento, que supera "ampliamente" la media histórica interanual, situada en 668 personas.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Nevado ha destacado que se trata de la cifra "más baja" de toda la serie histórica desde que existen datos comparables hace 30 años, consolidando una "tendencia" de descenso del paro a lo largo de todo el año. Respecto al mes anterior, el paro registrado bajó en 443 personas, lo que representa un descenso del 0,68 por ciento.

Estos resultados, según ha señalado, ponen de manifiesto que la evolución "positiva" del empleo en Extremadura "no es coyuntural", sino que responde a la aplicación de políticas activas de empleo "centradas en la orientación, la formación o los incentivos a la contratación" que se vienen desarrollando por parte del Gobierno de María Guardiola en los dos últimos años y medio.

En este sentido, incide en que la tendencia global en Extremadura marca un comportamiento "mejor" que en el resto del territorio nacional. Respecto a diciembre de 2024, el paro interanual nacional ha cerrado el año con un descenso del -5,94 por ciento. Esto significa que Extremadura termina el año mostrando una bajada de 2,24 puntos mayor que la media española, permitiendo reducir la brecha y "acercarse" al nivel nacional.

De este modo, Extremadura es la segunda región con mejor comportamiento en términos de reducción de paro en 2025, mientras que en 2024 fue la región que más redujo el desempleo, según ha explicado Nevado.

"Extremadura cierra 2025 con los mejores datos de paro de su historia reciente. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas e instituciones, y confirma la senda de Extremadura hacia una región con mayores oportunidades de empleo, que hagan de esta tierra el mejor lugar para trabajar", ha ahondado.

