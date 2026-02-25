La Junta destina 2,4 millones de euros a obras de emergencia en cinco carreteras autonómicas dañadas por las borrascas

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones visita algunas de las carreteras afectadas por el temporal - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha destinado casi 2,4 millones de euros para obras de emergencia en cinco carreteras de titularidad autonómica afectadas por las recientes borrascas de enero y febrero.

Se trata de las vías EX-101 (en algunos tramos entre Zafra y Fregenal de la Sierra), EX-109 (en el tramo entre Moraleja y Perales del Puerto), EX-112 (en varios tramos entre la EX-101 y Villanueva del Fresno), EX-203 (en el tramo entre Jarandilla y el límite con la provincia de Ávila), y la EX-320 (entre Zafra y Barcarrota), que ha visitado este miércoles el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, a la altura de Salvatierra de los Barros.

Además, el consejero ha informado de que se va a actuar también en la carretera EX-106 cerca de Don Benito, cuyos daños se están evaluando para sacar las obras de mejora a licitación.

La mayoría de los daños en la calzada, ha explicado, son la aparición de baches, blandones y grietas, y el plazo estimado para terminar las obras varía según la gravedad de los mismos.

Así, ha detallado los trabajos ya finalizaron este pasado martes en la EX-112, mientras que en la EX-101 y en la EX-109 terminarán la próxima semana y, ya en marzo, se espera acabar las actuaciones en la EX-203 y en la EX-320.

Para reparar estos daños, se llevan a cabo actuaciones de choque en las zonas más degradadas consistente en una rehabilitación y refuerzo del firme con mezcla bituminosa en caliente, ha detallado la Junta en nota de prensa.

Ante estos desperfectos provocados por las abundantes lluvias, ha recalcado, el Ejecutivo regional ha actuado "con rapidez", porque la seguridad viaria es "una prioridad", según Martín Castizo.

El consejero ha estado acompañado en su visita a las obras de la EX-320 por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio, y por el alcalde de Salvatierra de los Barros, Abel Caro.