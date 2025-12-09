La Junta destina 334.000 euros a subvenciones a municipios para actuaciones de prevención del Virus del Nilo

Archivo - Mosquito del virus del Nilo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se acuerda la concesión directa de subvenciones a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma para llevar a cabo actuaciones de prevención y control del virus del Nilo occidental, por un importe de 334.048 euros.

De acuerdo con el texto del decreto, serán subvencionables los gastos que sean necesarios para el desarrollo y ejecución de los tratamientos larvicidas y adulticidas para el control de mosquitos mediante tratamientos biológicos en larvas, y tratamientos biocidas complementarios en adultos en las diferentes zonas delimitadas en el Plan Extremeño de Preparación y Respuesta frente a Vectores, señala el Ejecutivo regional.

Asimismo, se establece que el control vectorial deberá ser diseñado, planificado y ejecutado por un servicio biocida inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de Extremadura o cualquiera de los registros correspondientes del resto de las comunidades y ciudades autónomas de España.