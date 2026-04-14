La Junta destina 41 millones para financiar las plazas en residencias, centros de día y de noche de los ayuntamientos

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en una imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado una partida de más de 41 millones de euros para financiar las plazas residenciales, de centros de día y de centros de noche, que ofrecen los ayuntamientos a personas mayores dependientes.

Este Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) contempla para 2026 un aumento del presupuesto en 5,3 millones de euros para atender a más usuarios y mejorar los recursos en estos centros, de manera que sube desde los 35,8 millones de euros en 2025 hasta los 41,1 millones de euros en 2026.

Este aumento de la financiación se traduce en una ampliación, en 197, del número de plazas residenciales y en 44 de las de centros de día y noche. De esta forma, el número de plazas de 2025 - 2.242 de atención residencial y 1.108 de centros de día y noche - aumenta en 2026 hasta alcanzar las 2.439 de atención residencial y 1.152 en centros de día y de noche, desgrana el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Además, también se incrementa el precio de cada plaza por usuario al año, de manera que la Junta de Extremadura pasa de aportar 13.000 euros a 14.000 euros por cada una.

El gobierno regional explica que ha aumentado el porcentaje de financiación de estas plazas municipales, que en 2023 era del 50 por ciento del coste total, hasta alcanzar el 57 por ciento del precio de cada plaza.

SUMINISTROS VITALES PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Por otro lado, el Consejo de Gobierno celebrado este martes, 14 de abril, ha autorizado el Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Vitales en 2026, dotado con cinco millones de euros.

El objetivo de este PCEM es garantizar el acceso a servicios energéticos básicos - como luz, gas y agua - a las familias vulnerables sin recursos económicos de los municipios y entidades locales menores.