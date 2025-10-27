La Junta destinará 3,3 millones de euros para renovar mobiliario y material didáctico de varios centros educativos

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de mobiliario y material de diverso tipo para centros educativos sostenidos con fondos públicos, por un importe de 3.306.593,79 euros.

La finalidad de este contrato es renovar el mobiliario general y el de laboratorio, así como los materiales didácticos y el equipamiento de diversas características para laboratorio, actividades deportivas y cocina-oficio, así como la adquisición de fotocopiadoras.

El expediente se divide en siete lotes, en función de la tipología del equipamiento, con el fin de garantizar una "mayor concurrencia" y el acceso de las pymes, dado que podrán concurrir empresas con mayor grado de especialización en cada caso.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha recalcado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la educación es una "prioridad en todos los sentidos" para la Junta.

"Apostamos por una educación pública de calidad, con hechos y con inversiones, apoyamos a los maestros y a los profesores mejorando sus condiciones, apoyamos a los alumnos también mejorando la calidad de la educación y mejoramos también nuestros recursos educativos para que estén al nivel que merecen", ha dicho.

En esta línea, ha avanzado que la Junta invertirá 3,3 millones de euros en mobiliario y material didáctico en un total de 280 centros escolares extremeños para dar respuesta a las peticiones trasladadas ante un equipamiento "anticuado" y "en mal estado".

"El objetivo, por tanto, es modernizar ese mobiliario educativo y adaptarlo a las necesidades de los centros. Hablamos de equipamiento ordinario, pero fundamental para el buen funcionamiento en el día a día de los colegios e institutos, y nos referimos, por ejemplo a pupitres, pizarras, material de laboratorio, cocina, deportivo", ha señalado.

(Más información en Europa Press)