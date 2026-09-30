La Junta dice que las obras del regadío de Tierra de Barros empiezan en enero y no se renuncia a ninguna financiación

El director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez Delgado, interviene en la Comisión de Agracultura de la Aasamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez, ha destacado que las obras de la primera fase del regadío de Tierra de Barros comenzarán en enero de 2027 y que no se renuncia a ningún tipo de financiación.

Así, ha recalcado que a pesar de que el "compromiso" de la Junta pasa por financiar las obras con fondos autonómicos, no es óbice para que se estudien y analicen otras fórmulas y se mantenga, ha dicho, la "presión" sobre la financiación europea.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante su respuesta a una pregunta realizada por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la Comisión de Agricultura sobre el punto en el que está el proyecto de regadío, que ha tachado de "estafa" y el "mayor engaño al que se ha llevado a los agricultores" en esta región.

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