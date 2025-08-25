La Junta diseñará un plan de recuperación turística de la zona del incendio de Jarilla con medidas de apoyo al sector

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, mantiene en Hervás una reunión con empresarios turísticos - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura avanza en el diseño del plan de recuperación turística de la zona, que se concretará en los próximos meses con medidas de apoyo al sector y acciones de promoción específicas.

Así, en este marco la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha mantenido este lunes un encuentro en la Hospedería de Hervás (Cáceres) con empresarios turísticos de la zona para abordar el impacto del incendio de Jarilla. Al encuentro también ha asistido la alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno.

Bazaga ha trasladado a los asistentes que la Junta acompañará al sector turístico en el proceso de recuperación, subrayando que la prioridad es "reforzar la confianza y transmitir que Extremadura sigue siendo un destino atractivo, vivo y seguro".

Durante la reunión, la consejera ha recordado que aunque el fuego ha dejado una "huella importante" en algunos enclaves, el conjunto de la región mantiene "su fortaleza y su diversidad cultural, patrimonial y natural".

"Juntos vamos a recuperar esta zona y a seguir mostrando al mundo la riqueza de Extremadura. La región sigue siendo un territorio elegido para hacer un turismo de calidad, sostenible, de experiencias únicas y un paisaje soberbio", ha señalado.

Asimismo, Bazaga ha reconocido la resiliencia del empresariado turístico, destacando su papel "esencial" en la reactivación. "El sector siempre ha sabido reinventarse en los momentos difíciles y ahora, con el apoyo de la Junta, volverá a hacerlo", ha añadido, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

La consejera ha incidido en que el turismo en Extremadura mantiene un comportamiento "positivo", como demuestran los datos de asistencia a eventos culturales de referencia, y ha invitado a "trabajar unidos para que la imagen de fortaleza y excelencia de la región se proyecte con más fuerza que nunca".