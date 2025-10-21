La Junta espera respuesta del PSOE a una propuesta de "justicia tributaria" en el IRPF con 8 millones de impacto

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura se encuentra a la espera de que el PSOE responda a una propuesta de "justicia tributaria" en el IRPF que le ofrece, que cuenta con un impacto presupuestario de en torno a 8 millones de euros, y que incluye que ese impuesto "no se sube a nadie".

En concreto, el Gobierno autonómico propone al PSOE una bajada en los tramos tercero y cuarto del IRPF sin subida en los tramos posteriores por considerar que "la presión soportada es suficiente".

Esta propuesta se produce por parte del Ejecutivo regional en respuesta a otra que el PSOE le ha lanzado, cifrada en 14 millones de euros, y que además de incluir "errores técnicos" en los tramos 8º y 9º al estar "mal sumadas" las cuotas íntegras, incluye una bajada de tipos impositivos que beneficie a determinados contribuyentes.

De este modo lo ha explicado a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta la portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, quien ha remarcado que la Junta intenta mantener contacto "todo y más" con los grupos parlamentarios para que los PGEx 2026 sean una "realidad".

