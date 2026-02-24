La Junta establece los nuevos requisitos de flexibilización para las ayudas del Plan Estratégico de la PAC en 2026

Archivo - Arrozal - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes la resolución que flexibiliza los requisitos de las ayudas del Plan Estratégico de la PAC para 2026 en la región, para así dar "mayor seguridad" a agricultores y ganaderos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha establecido para la campaña 2026 un régimen de flexibilidades en las ayudas del Plan Estratégico de la PAC, junto con nuevas disposiciones técnicas, con el objetivo de adaptar las exigencias a la realidad del campo extremeño y aportar seguridad jurídica en la planificación de cultivos y manejos ganaderos.

Entre las principales flexibilidades, se reduce la carga ganadera mínima exigida en los ecorregímenes de pastos, considerándose situación de riesgo de incumplimiento de actividad agraria, a efectos de activación de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad en pastos con actividad pastoreo, una carga ganadera inferior a 0,1 UGM/ha.

Además, se permite una labor vertical limitada hasta 20 centímetros en siembra directa siempre conservando el rastrojo y limitada a evitar la costra dura del suelo para favorecer la nascencia de las plantas, ha señalado la Junta en nota de prensa.

También se amplían las posibilidades de manejo de las cubiertas vegetales, "siempre garantizando que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año".

Asimismo, se rebaja del 50 al 25 por ciento la superficie obligada a rotar en el ecorrégimen de rotación de cultivos y se reducen a la mitad los porcentajes mínimos de mejorantes exigidos en las explotaciones de la región.

DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA 2026

En el ámbito técnico, la resolución fija un periodo mínimo de 60 días sin aprovechamiento para la siega de pastos desde el 1 de junio de 2026, con el fin de favorecer la biodiversidad y el ciclo vegetativo de las superficies de pastos.

También se define un periodo de 90 días de mantenimiento de la lámina de agua en el cultivo del arroz y se precisan las fechas y criterios de cómputo de animales para la activación de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y para el ecorrégimen de pastoreo extensivo, que se realizará entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, exigiéndose un mínimo de 120 días de pastoreo dentro de ese periodo.

Además, en la rotación con especies mejorantes se admite el uso de mezclas de semillas siempre que la leguminosa fijadora de nitrógeno sea mayoritaria en el terreno (más del 50 por ciento) durante todo el ciclo del cultivo, salvo causa justificada.

Por su parte, en el manejo de cubiertas vegetales se priorizan medios mecánicos con depósito de restos a modo de 'mulching' o el aprovechamiento mediante ganado, garantizando el cumplimiento de los requisitos de la práctica en todo momento.

Con este paquete de flexibilidades y ajustes técnicos, la Junta de Extremadura "refuerza su apoyo" a los profesionales del campo, a quienes facilitan el cumplimiento de los requisitos de la PAC "sin renunciar a los objetivos ambientales y de sostenibilidad marcados por la normativa europea".