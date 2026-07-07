La Junta estudia modificaciones legales para desregular en Infancia y el PSOE pide que no se reduzcan las "garantías"

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta, Eliseo Fernández, en comisión de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta está estudiando modificaciones legales encaminadas a desregular en materia de Infancia, y con la pretensión al mismo tiempo de "reforzar" el sistema de protección que el PSOE ha "abandonado" y en el que dicho partido está siendo "cómplice" en "destruirlo".

De este modo lo ha apuntado en comisión parlamentaria este martes en la Asamblea el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, quien ha señalado que es "muy probable" que la Junta introduzca "bastantes" modificaciones legales en esta materia, que están siendo estudiadas y que serán revisadas por los servicios jurídicos antes de su presentación oficial, por lo que no ha podido adelantar ninguna.

Así ha respondido a una pregunta de la diputada del PSOE Soraya Vega en la que ésta ha pedido a la Junta concreción en cuanto a las medidas de desregulación previstas en materia de Infancia, y en la que en todo caso ha reclamado que no se reduzcan las "garantías" con las iniciativas que puedan introducirse.

"Seguimos sin saber muy bien cuál es el proyecto de la Junta para estas políticas" porque hasta ahora las respuestas han sido "vagas, genéricas y carentes de concreción", ha reprochado Vega, quien ha pedido que el Ejecutivo autonómico aclare en qué consisten las políticas de desregulación en materia de infancia.

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