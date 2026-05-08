La Junta exige una solución al Gobierno tras dejar de prestar servicio la línea de transporte de viajeros Mérida-Sevilla

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que adjudique, de manera urgente, bien de forma provisional a otra empresa o bien elabore un contrato de emergencia, para dar solución al servicio de transporte regular de viajeros por carretera de la línea Mérida-Sevilla, que este viernes ha dejado de prestar servicio.

Como consecuencia de ello, cientos de ciudadanos no han podido realizar el trayecto con el "consiguiente perjuicio" por esta situación, ha destacado la Junta en nota de prensa, en la que explica que la compañía titular de esta concesión administrativa de servicio público, Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA), presenta una situación empresarial que "le dificulta llevar a cabo el objeto de la licitación.

En este sentido, ha criticado el Ejecutivo extremeño que el Ministerio de Transportes, responsable de esta concesión nacional, está "dilatando una solución a las continuas incidencias" que se vienen sufriendo en el servicio.

Asimismo, ha explicado que la Junta de Extremadura ha realizado gestiones en las últimas semanas y contactado con varias empresas que "estarían interesadas" en prestar el servicio, pero ha apuntado que es el Ministerio de Transportes el que debe aportar una "solución inmediata", mediante una autorización provisional a otra empresa o a través de un contrato de emergencia.