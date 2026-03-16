La Junta de Extremadura abona 12,7 millones de euros en distintos pagos de la PAC

Archivo - Un rebaño de ovejas en la dehesa - JUNTA - Archivo

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha abonado este lunes 12.710.595,15 euros de diferentes pagos correspondientes a la Política Agraria Común (PAC).

Los principales abonos son los de la Ayuda Básica a la Renta para Sostenibilidad 2025, el Pago de Jóvenes y la Ayuda Redistributiva Complementaria a la Renta. Además, se han pagado varios ecorregímenes como pastoreo extensivo, cubierta vegetal o lámina de agua, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Por otra parte, la Dirección General de la PAC también ha abonado 150.000 euros de los saldos de 2023 y 2024 de la ayuda a la reestructuración y reconversión del viñedo.