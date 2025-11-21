La Junta de Extremadura abona el 70 por ciento de las ayudas de la PAC por los ecorregímenes de la campaña 2025

Archivo - Política Agraria Común.- Extremadura recibe más de 45.400 solicitudes únicas de la PAC - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha pagado este viernes, día 21, el anticipo del 70 por ciento de las ayudas de la PAC correspondientes a los ecorregímenes de la campaña de 2025.

También se han abonado los expedientes de ayuda básica a la renta, de ayuda complementaria redistributiva y ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos que han subsanado las incidencias detectadas en octubre de 2025. El total de los pagos transferidos es de 78.057.868,16 de euros.

En este anticipo se incluye el abono de ecorregímenes como el pastoreo extensivo, que supone un pago por importe de 31,4 millones de euros, el pago a las ayudas de la rotación de cultivo por un importe de 13,8 millones de euros, o el pago a la cubierta vegetal por un total de 10 millones de euros, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.