La Junta de Extremadura apuesta por sumar a los hombres como "aliados" y "no enemigos" en la lucha por la igualdad

La campaña institucional de la Junta de Extremadura con motivo de la conmemoración del 8N de este año apuesta por "construir en positivo" en materia de igualdad y por implicar a "toda" la sociedad en esta temática, sumando a los hombres como "aliados" y no como "enemigos".

Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves en Mérida para presentar la campaña la secretaria general de Igualdad en funciones, Ara Sánchez Vera, quien ha defendido que para la construcción de la igualdad hay que implicarse "todos", desarrollando políticas que "realmente resulten útiles para los hombres y para las mujeres extremeñas, evidentemente", y dentro además del "respeto" al marco constitucional y legal vigente.

En este punto, tras recordar que la Constitución reconoce que "los hombres y las mujeres somos iguales", ha apuntado que por tanto hay que "trabajar toda la sociedad en plenitud para conseguir esa igualdad real y efectiva", fomentando al mismo tiempo "políticas de conciliación, de corresponsabilidad" que permitan a las mujeres trabajar, conciliar la vida personal, familiar y laboral y desarrollarse "con los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres".

"Pero en esa lucha tenemos que convertir a los hombres en nuestros aliados y no en nuestros enemigos. Tenemos que desarrollar políticas que seduzcan a las mujeres y también que no hieran a los hombres. Tenemos que sumarlos a esta lucha por la igualdad", ha ahondado Sánchez Vera, quien ha invitado a la ciudadanía a salir el 8M a "conmemorar" y a "reivindicar" que "los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres son iguales" y que "juntos" forman "el mejor equipo".

Así, bajo el lema 'Por todas, entre todos', la campaña institucional de la Junta de este año por el 8M busca transmitir que la igualdad "real" y "efectiva" necesita de la implicación de toda la sociedad.

"Es esencial la colaboración mutua para poder construir esa sociedad que deseamos, en la que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, donde puedan desarrollar sus proyectos vitales y profesionales sin techos ni limitaciones", ha subrayado Sánchez Vera.

