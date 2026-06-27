La Junta de Extremadura concede las medallas en Defensa a las Víctimas de Terrorismo a dos juristas y dos colectivos

Imagen de una reunión de Comcefe Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura otorgará la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura al magistrado Ángel Juanes Peces, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres.

La entrega de estas distinciones, junto a las medallas a las víctimas del terrorismo, tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en un acto que contará con la presencia de autoridades y representantes de colectivos de víctimas, en reconocimiento a su labor y compromiso con la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo en Extremadura. Precisamente este sábado, 27 de junio, se celebra el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

Con estos galardones, la Junta de Extremadura quiere honrar a quienes han dedicado su vida a luchar contra el terrorismo y a mantener viva la memoria de quienes sufrieron el terror.

MAGISTRADOS

Magistrado de reconocido prestigio, Ángel Juanes desempeñó responsabilidades de máxima relevancia en la Administración de Justicia española, destacando su presidencia de la Audiencia Nacional entre los años 2009 y 2014, institución que ha tenido un papel esencial en la persecución y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo en nuestro país.

Desde dicha responsabilidad contribuyó al fortalecimiento de la respuesta judicial frente al terrorismo, garantizando siempre el respeto a los principios constitucionales y a los derechos de las víctimas, según ha resaltado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Antes de asumir la presidencia de la Audiencia Nacional, presidió el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Como fiscal de la Audiencia Nacional, Ángela Gómez-Rodulfo ha intervenido en procedimientos de especial relevancia relacionados con el terrorismo, asumiendo responsabilidades en causas como la relativa al asesinato de Manuel Giménez Abad, contribuyendo desde el Ministerio Fiscal al esclarecimiento de los hechos, la exigencia de responsabilidades y la defensa de los derechos de las víctimas.

LOS DOS COLECTIVOS

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgániza (Cocemfe) de Cáceres y la asociación de vecinos de Nuevo Cáceres reciben la medalla por su labor continuada en defensa del reconocimiento y el recuerdo a las víctimas del terrorismo.

Para la Junta, las dos asociaciones han impulsado iniciativas que han permitido visibilizar el impacto de la barbarie terrorista. Entre otras, la que permitió que la ciudad de Cáceres disponga de un monolito a las víctimas del terrorismo ubicado en el barrio de Nuevo Cáceres.

La medalla es también un agradecimiento a quienes han dirigido los dos colectivos en los últimos años, y a su generosidad cediendo sus infraestructuras y dedicando su tiempo al reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

"EXTREMADURA NO OLVIDA"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha publicado un mensaje en su perfil de 'X' en conmemoración del Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, en el que ha recordado a las personas a las que "les fue arrebatada la vida", a quienes "sobrevivieron" y a quienes "perdieron a sus familiares y amigos".

"El terrorismo siempre ha querido imponer el miedo, el dolor y el silencio", ha afirmado Guardiola, antes de reivindicar "memoria, dignidad y justicia". "Extremadura no olvida", ha concluido la presidenta del Ejecutivo autonómico.