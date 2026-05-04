La Junta de Extremadura confía en repetir este año la adjudicación de todas las plazas MIR como ocurrió en 2025

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud, Sara García Espada - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, confía en poder repetir este año la adjudicación del cien por cien de las plazas MIR en la región, como ya ocurrió en 2025.

Así, ante el arranque de la adjudicación de plazas MIR --tras el inicio en formación sanitaria especializada hace unos días--, subraya el objetivo de la Administración autonómica de que "elijan Extremadura" y también "fidelizar" a los residentes que acaban a finales de este mes de mayo.

En este punto, la consejera ha recordado que Extremadura es la comunidad autónoma que más número de plazas MIR oferta por cada 100.000 habitantes, así como de las "pocas" comunidades autónomas donde los residentes reciben el abono íntegro de su paga extraordinaria; y que además ofrece contratos de hasta tres años, que es "lo máximo" que permite la ley cuando acaban las residencias.

Todo esto está permitiendo que residentes de otras comunidades autónomas "se fidelicen" en Extremadura, según ha remarcado Sara García, quien ha destacado la eliminación de la nota de corte del MIR, solicitada por ella cuando llegó al cargo de consejera en la pasada legislatura. "Era un lujo que no nos podíamos permitir e hizo que el año pasado todas las plazas de Extremadura fueran adjudicadas", ha apuntado.

De este modo lo ha indicado Sara García Espada a preguntas de los medios con motivo de su participación este lunes en la Asamblea, en Mérida, en el acto institucional del Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por Cermi Extremadura.

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