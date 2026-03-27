La Junta de Extremadura cree que la ministra debe dar "un paso al lado" si no resuelve el "lío" de la huelga médica

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, debe dar "un paso al lado" si no es capaz de resolver con sus competencias el "lío" de la huelga de médicos en la que ha "metido" al sistema sanitario en el país.

"Si la ministra no es capaz de, con sus competencias, resolver el lío en el que nos ha metido, pues tendrá que dar un paso al lado y llegar un ministro que sea capaz de resolverlo", ha espetado Sara García, quien ha subrayado que la actual situación de huelga médica "no puede prolongarse más en el tiempo porque ni los profesionales lo merecen, ni los ciudadanos españoles lo merecen".

De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión este viernes en Madrid del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y donde ha criticado a la ministra por a su juicio en el asunto de la huelga médica "poner el foco donde no existe ahora mismo, porque las competencias son suyas" y no de las CCAA, a las que a su juicio quiere "tensionar" sus listas de espera.

"Ella (Mónica García) lo que quiere es poner el foco en donde no existe ahora mismo porque las competencias son suyas, ella nos ha llevado a esta huelga y el único afán que tiene, o quiero entender que tiene, es tensionar aún más el sistema sanitario, tensionar aún más las listas de espera, que son gestión de las comunidades autónomas y en las que ella realmente a día de hoy no tiene competencia, pero sí quiere meterse en ella", ha espetado la consejera extremeña, que dice que acude a la reunión en Madrid con ánimo de "diálogo" y de "resolución".

Tras recordar, así, que la actual huelga de médicos no tiene "precedentes" en España, y que en Extremadura ha provocado ya la concelación de más de 160.000 actos médicos, ha lamentado que la misma "supone un agravio a los profesionales y a la población, a los usuarios que esperan ser atendidos", y ha pedido a la ministra que resuelva el "lío" que ella ha "generado".

"Hoy venimos con actitud de diálogo, de resolución, y la ministra tiene que comprender que este problema que ha originado ella, adelantando, avanzando un estatuto marco que los médicos no se sienten escuchados, tiene que resolverlo", ha espetado Sara García, quien ha puesto el acento también en que la inclusión del asunto de la huelga en la reunión del CISNS ha sido solicitada de forma "unánime" por parte de "todos" los consejeros de Sanidad de España, "independientemente del partido que gobierne las comunidades autónomas".

REPROCHES AL GOBIERNO POR NO "RESOLVER"

Así, ha reprochado que la ministra no resuelva, ha dicho, la situación de la huelga de médicos cuando, ha remarcado, "si el Gobierno tiene voluntad de resolución, el Gobierno central lo resuelve".

Como ejemplo, ha apuntado que el mes pasado cuando había convocada una huelga de ferroviarios, "antes de que iniciara la huelga el presidente del Gobierno pone 1.800 millones de euros encima de la mesa".

"¿Por qué aquí no hay voluntad de resolver? No hay voluntad de resolver... ¿Quién es el beneficiario de esta huelga porque nadie vemos ningún beneficiario? Profesionales agraviados, población, pacientes agraviados y esto hay que resolverlo", ha preguntado Sara García, quien tras criticar que "el ministerio no parece querer resolver, el Gobierno no parece querer de resolver", ha destacado que las CCAA se han puesto "de acuerdo" de manera "unánime" para intentar en el Consejo Interterritorial "tener un diálogo que resuelva" la situación.

En este punto, ha celebrado que este pasado jueves "el ministerio" mantuviera una "reunión" con el Comité de Huelga, aunque ha lamentado que "parece que sigue sin haber un acercamiento", y ha reclamado en consecuencia al Gobierno central "consignación presupuestaria" para llevar a cabo las medidas "ya acordadas" y "cambios" en el Estatuto Marco "para escuchar a los médicos que no se sienten escuchados". "Esto no puede prolongarse más", ha insistido.