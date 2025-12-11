La Junta de Extremadura defiende la participación de las regiones en la negociación sobre el futuro presupuesto europeo

El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, ha defendido este jueves en Bruselas una participación "activa y real" de las regiones en la negociación sobre el futuro presupuesto europeo, y que a su juicio no puede presentarse como "cerrada o irreversible".

Al mismo tiempo, ha añadido que el Gobierno regional no acepta el mensaje de que el diseño "ya está decidido" y que las regiones, y por tanto este Comité "llegan tarde al debate".

Hurtado ha realizado estas declaraciones en un debate sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 que ha tenido lugar durante la última sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CdR) de este año, que se celebra esta semana en la capital comunitaria.

Ha reivindicado que la Comisión, el Parlamento y el Consejo mantengan abiertos los canales de comunicación, porque "escuchar no es signo de debilidad institucional, sino una muestra de madurez democrática".

El director general se ha referido al presupuesto comunitario como la expresión concreta de unas responsabilidades que "no pueden definirse sin la participación real de quienes estamos en primera línea de la aplicación de las políticas europeas", en alusión a las autoridades regionales y locales europeas, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Pablo Hurtado ha subrayado que "el presupuesto sólo cobra sentido cuando aterriza en los territorios, cuando se traduce en oportunidades, en innovación, en empleo y en cohesión real".

También ha intervenido Siegfried Muresan, eurodiputado y ponente del 'Informe sobre un presupuesto a largo plazo renovado para la Unión en un mundo cambiante' del Parlamento Europeo.

Hurtado también ha participado en los debates que se han celebrado durante la sesión plenaria, entre ellos los relativos a las conclusiones sobre el Foro 'Ciudades y Regiones por las Asociaciones Internacionales 2025', celebrado esta semana en Bruselas, y al 'Escudo de la Democracia y el Estado de Derecho', en el que ha intervenido Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea.

En el pleno se han analizado, debatido y votado sendos dictámenes del CdR sobre 'Turismo sostenible y resiliente', 'Estrategia de Preparación de la Unión Europea', 'Plan de Acción de la UE para el Acero y los Metales', 'Estrategia Global Gateway', 'Plan de Acción para una Energía Asequible', 'Estrategia europea de seguridad interior','¿Plan europeo de adaptación al cambio climático' o 'Ley de Medicamentos Esenciales', entre otros.