La Junta de Extremadura defiende que las regiones tengan voz propia en el diseño del nuevo presupuesto europeo 2028-2034

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, junto al director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado, en la jornada 'Europa escucha a la sociedad'
La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, junto al director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado, en la jornada 'Europa escucha a la sociedad' - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 26 junio 2026 20:07
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   MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, ha defendido que las regiones tengan voz propia en el diseño del nuevo presupuesto europeo 2028-2034.

   Junto al director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha asistido este viernes a la jornada 'Europa escucha a la sociedad civil', organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España.

   Durante la jornada han intervenido las eurodiputadas de la Comisión de Presupuestos, Isabel Benjumea y Sandra Gómez, así como los eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional, Elena Nevado y Marcos Ros. Estos representantes, junto con miembros del Gobierno de España y de la Comisión Europea, han expuesto los principales ejes del futuro presupuesto europeo.

   Posteriormente, las comunidades autónomas y diversos representantes de la sociedad civil han compartido sus puntos de vista, así como sus preocupaciones y propuestas de cara al próximo marco presupuestario europeo.

   Durante el turno de intervenciones autonómicas, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura ha defendido la necesidad de mantener una Política de Cohesión "fuerte, con recursos suficientes y con un papel real de las regiones en la toma de decisiones", en un momento "clave" para el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual.

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