La Junta de Extremadura destina 800.000 euros a las becas complementarias para estudios universitarios

MÉRIDA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias en Extremadura y se aprueba la primera convocatoria para el curso académico 2024/2025, para lo que se destina la cantidad máxima de 800.000 euros.

El decreto tiene como objetivo establecer las bases que regulan la concesión de becas complementarias para sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir el solicitante fuera del domicilio familiar, durante el curso académico de la convocatoria, para la realización de estudios de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier universidad pública de España siempre que dichos estudios de carácter presencial no sean impartidos en la región o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura.

La cuantía máxima de la beca por gastos de residencia durante el curso académico, equivalente a dos cuatrimestres, será de 2.500 euros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado contratar la redacción del proyecto de demolición, estudio de detalle, proyecto básico, proyecto de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudios de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, para la rehabilitación integral del antiguo hospital Nuestra Señora de la Montaña, en Cáceres, con un presupuesto base de licitación de 729.619,76 euros.