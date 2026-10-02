La Junta de Extremadura entrega dos viviendas públicas de nueva construcción en Albalá (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA

La actuación ha supuesto una inversión de 285.900 euros

ALBALÁ (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha entregado este viernes dos viviendas de promoción pública de nueva construcción en la localidad cacereña de Albalá, una actuación que ha supuesto una inversión total de 285.978,41 euros.

Además, las viviendas, situadas en la calle Andrés Bote Bonilla, han sido construidas bajo criterios energéticamente eficientes.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Francisco José Ramírez, ha afirmado, durante la entrega de las viviendas, que esta promoción representa "el resultado de una estrategia que sitúa a las familias en el centro de la acción del gobierno regional".

Ramírez ha defendido que el modelo de vivienda impulsado por la Junta se basa "en ampliar la oferta y facilitar el acceso a un hogar, especialmente en aquellas localidades donde la vivienda constituye una herramienta fundamental para generar oportunidades, fijar población y favorecer la cohesión territorial".

"En Extremadura estamos poniendo en marcha un modelo que funciona, alejado del intervencionismo y centrado en construir hogares, generar oportunidades y ofrecer soluciones reales a las familias", ha asegurado.

Así, el consejero ha contrapuesto esta política a las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda: "Frente a políticas que no afrontan el verdadero problema de la vivienda, que es la falta de oferta, el gobierno de María Guardiola está trabajando para que haya más viviendas disponibles, más vivienda pública, más oportunidades para los jóvenes y más facilidades para acceder a un hogar", ha indicado.

En este sentido, Ramírez ha destacado que la Junta desarrolla actualmente un plan que contempla la construcción de 3.500 viviendas, el incremento del parque público residencial, ayudas al alquiler, incentivos para la promoción de vivienda protegida, medidas de simplificación administrativa y rebajas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

De este modo, el consejero ha afirmado que la entrega de estas viviendas "va mucho más allá de una actuación urbanística". "Detrás de cada llave hay una oportunidad, un proyecto de vida y una familia que puede mirar al futuro con mayor estabilidad y seguridad", ha concluido.