La Junta de Extremadura fija los servicios mínimos por la huelga educativa de este jueves y viernes en el país

Imagen de archivo de un alumno - JCCM

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha fijado los servicios mínimos por la huelga educativa convocada en el país para este jueves, día 24, y viernes, día 25, por el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación (SINDI-K).

Dicha huelga se extiende a todo el personal docente que presta servicios en centros públicos de enseñanza no universitaria, cualquiera que sea su vínculo, dependientes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o de las Administraciones educativas de las comunidades autónomas.

Según exponen los convocantes, la huelga se llevará a efecto desde las 00,00 horas del día 24 de septiembre hasta las 24,00 horas del día 25, como se establece la resolución de la Dirección General de Personal Docente publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y recogida por Europa Press.

De este modo, la resolución indica que el seguimiento de la huelga en los centros docentes afectados se entenderá condicionada al mantenimiento de los servicios esenciales.

Así, se consideran servicios esenciales las actividades necesarias para garantizar el derecho a la formación de los alumnos y las de dirección del centro que garanticen la realización de la jornada laboral por el personal que no siga la huelga.

Además, en los centros con internado, se asegura las necesarias para atender a los alumnos internos en las horas en que no sean cuidados por otro personal.

El establecimiento de los servicios mínimos se justifica en base al derecho a la educación del alumnado y al derecho al trabajo del personal de los centros docentes que no secunde la huelga.

Así como al derecho de los padres del alumnado menor de edad al ejercicio de su actividad laboral, al coincidir la jornada de huelga con un día laborable, y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de convivencia.

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