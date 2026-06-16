La Junta de Extremadura inicia los trabajos para reducir trámites y agilizar procedimientos en los servicios sociales

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, durante la celebración de una comisión en la Asamblea de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, ha avanzado que la Junta de Extremadura trabaja en una estrategia de desregulación y simplificación administrativa orientada a reducir cargas burocráticas y agilizar los procedimientos en el ámbito de los servicios sociales de atención básica.

Estas cuestiones han sido abordadas durante la reunión de la Comisión de Desregulación celebrada este martes, 16 de junio, un órgano de trabajo desde el que se coordina el análisis y la propuesta de medidas destinadas a mejorar la eficiencia administrativa en la Comunidad Autónoma.

Fernández ha explicado que ya se han iniciado los primeros trabajos de análisis para identificar aquellos trámites, procedimientos y disposiciones normativas susceptibles de revisión, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración y facilitar la atención a los ciudadanos, explica la Junta en una nota de prensa.

El director general ha subrayado que "se trata de un proceso complejo que requiere un estudio técnico y jurídico exhaustivo, ya que cualquier modificación normativa debe analizarse en relación con el resto del ordenamiento jurídico y garantizar su adecuación tanto a la legislación nacional como a la normativa europea".

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL

Eliseo Fernández ha insistido en que "la finalidad de esta iniciativa no es eliminar normas de manera indiscriminada, sino revisar aquellos procedimientos que puedan simplificarse para reducir cargas administrativas innecesarias, evitar duplicidades y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos".

Asimismo, ha señalado que "el Ejecutivo autonómico ya tiene definidas las líneas generales de actuación sobre las que se desarrollará este trabajo", aunque las medidas concretas se darán a conocer una vez concluya la fase de estudio y evaluación técnica actualmente en marcha.

La estrategia de simplificación administrativa impulsada por la Junta persigue avanzar hacia una Administración más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía, optimizando los recursos públicos y facilitando la gestión diaria tanto de los profesionales de los servicios sociales como de las personas usuarias.