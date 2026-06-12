La Junta de Extremadura judicializará el reparto de "teóricos" menores migrantes no acompañados

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle, y el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura a partir de ahora, más allá de la vía administrativa que viene aplicando, recurrirá y "agotará" todas las vías legales a su alcance, y judicializará, todas aquellas decisiones que supongan "un traslado desde otras partes de España" de "teóricos" menores migrantes no acompañados a la región.

De este modo lo ha avanzado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle, quien ha apuntado que con esta medida se busca "defender los intereses de los extremeños y los intereses de Extremadura", aunque ha subrayado que la Junta actuará "siempre conforme a la ley, por supuesto, siempre conforme a la ley".

"Defendemos así los intereses de los extremeños también en los tribunales, lo haremos. Hasta ahora siempre se defendían estos derechos a través de la vía administrativa, pero damos un paso más y vamos a judicializar todo este reparto que probablemente y desgraciadamente tengamos que hacer frente a ello", ha señalado en rueda de prensa este viernes en Mérida.

En esta línea, ha subrayado el "compromiso claro" de "defender los intereses de los extremeños", actuando para ello también "de manera frontal" contra la "inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el Gobierno socialista de Pedro Sánchez".

"No vamos a tolerar que el sistema de acogida de menores en Extremadura continúe al límite por culpa de las nefastas y perniciosas políticas del Gobierno de Sánchez y del PSOE en cuanto a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", ha espetado Fernández, quien ha añadido que "los extremeños no tienen por qué pagar esa inmigración ilegal, masiva y descontrolada que fomenta y ampara" el Ejecutivo nacional.