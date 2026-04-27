La Junta de Extremadura moviliza más de 200 millones de euros de inversión privada a través de incentivos autonómicos

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MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta en funciones, Guillermo Santamaría, ha destacado que el Gobierno de María Guardiola ha movilizado más de 200 millones de euros en inversión privada a través de los incentivos autonómicos.

Se trata de un instrumento para el impulso del tejido empresarial y la inversión y, en este sentido, ha subrayado el "importante" refuerzo presupuestario llevado a cabo en esta convocatoria, cuya dotación ha pasado de 40 a 96 millones de euros.

Este incremento, ha apuntado, "responde a la elevada demanda registrada y evidencia la apuesta decidida por ampliar el alcance de estas ayudas, con el objetivo de maximizar su impacto sobre el desarrollo económico regional".

En este contexto, desde que se iniciase la resolución de expedientes a finales de 2023, los resultados alcanzados hasta la fecha actual reflejan el impacto "positivo" de esta línea de incentivos.

En total, se han aprobado 819 expedientes, que movilizan una inversión privada que asciende a 203,28 millones de euros y conllevan la concesión de 61,43 millones de euros en ayudas públicas, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Estas actuaciones permiten no sólo "reforzar" la actividad económica existente, sino también impulsar nuevas iniciativas empresariales, contribuyendo al mantenimiento de 5.220 puestos de trabajo y a la creación de otros 1.122 empleos.

En cuanto al grado de ejecución del programa, ya se han liquidado 397 expedientes, lo que se traduce en una inversión ejecutada de 107,26 millones de euros y en el abono de 26,74 millones de euros en subvenciones.

Este instrumento busca contribuir al desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital, el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y a la creación y mantenimiento de empleo en Extremadura.

Los proyectos subvencionables abarcan desde la creación de nuevas empresas y/o de nuevos establecimientos o centros productivos hasta los proyectos de ampliación, modernización y traslado de centros productivos existentes.

En definitiva, tal y como ha dicho el consejero, es una herramienta "clave" para dinamizar la economía, fortalecer el tejido productivo y avanzar hacia un modelo "más competitivo e innovador", generando oportunidades al tejido productivo regional y a Extremadura en general.