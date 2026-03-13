La Junta de Extremadura organizará este año 54 actuaciones para promover la internacionalización de 436 empresas

El presidente de la Cámara de Cáceres, Gabriel Álvarez; el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, y el presidene de la Cámara de Badajoz, Mariano García, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, en colaboración con las dos Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres y la empresa pública Extremadura Avante, ha organizado para este año 2026 un total de 54 actuaciones para promocionar la internacionalización de unas 436 empresas de la región. Para ello, se cuenta con un presupuesto de 2,5 millones y se viajará a ferias o misiones comerciales en países como EE.UU, Corea, Brasil, Japón o Marruecos, entre otros muchos.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha presentado este viernes, junto con los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, Gabriel Álvarez y Mariano García, respectivamente, el cronograma de actuaciones de promoción internacional conjunto, diseñado para evitar duplicidades y coordinar el apoyo y el acompañamiento a las empresas.

"Este cronograma de actuaciones nace de las demandas de los propios sectores, de criterios de oportunidad comercial y de la experiencia y del aprendizaje compartidos en 2025, demostrando que cuando las instituciones trabajamos juntas el alcance y los resultados se multiplican", ha dicho el consejero.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

No obstante, debido a la situación geopolítica internacional, las misiones se irán adaptando para garantizar la seguridad de las empresas que participan en las misiones comerciales, muchas de las cuales están previstas en países árabes.

El cronograma y su presupuesto están dentro del Plan para la Expansión Internacional de la economía extremeña 2024-2027 que contempla un presupuesto total cercano a los 22 millones de euros.

Santamaría ha recordado que, en 2025, Extremadura ha batido un récord histórico, logrando por primera vez superar la cifra de 4.000 millones de exportaciones en un solo año, tras crecer un 22,4%. Así, se sitúa como la comunidad autónoma que más crecimiento refleja en exportaciones en España y además arroja un superávit comercial entre exportaciones e importaciones de 1.870 millones de euros.

"Estas cifras reflejan sin duda el dinamismo del tejido empresarial extremeño y evidencian la necesidad de seguir fortaleciendo el conocimiento y el uso de los instrumentos que facilitan la predicción internacional de nuestras empresas", ha apuntado el consejero, que ha recalcado que la internacionalización "es una oportunidad real y accesible para cualquier empresa con independencia de su tamaño, de su sector o de su grado de tecnificación".

Santamaría ha recalcado que las instituciones tienen la responsabilidad de acompañar a las empresas "para que puedan competir en el exterior con más garantías, más apoyos y más visión estratégica". Para ello, se ha coordinado un calendario para "alinear estrategias" y para ofrecer a las empresas extremeñas "una oferta global, ordenada y coherente en materia de internacionalización".

"Uno de los objetivos fundamentales de este plan es precisamente generar un efecto multiplicador en los mercados internacionales", ha recalcado el responsable regional, que ha explicado que se realizarán asistencias a ferias, misiones comerciales o visitas profesionales, que se reforzarán acciones complementarias, "de manera que el impacto en el mercado sea mayor y la imagen de Extremadura como región se vea claramente reforzada".

Asimismo, ha incidido en que esta iniciativa "es un ejemplo claro de colaboración público-privada" que permite que las empresas extremeñas "lleguen a los mercados internacionales, acompañadas y asociadas institucionalmente con una presencia continuada y reconocible, tanto si están dando sus primeros pasos en el exterior como si ya se encuentran en una fase de consolidación internacional".

Respecto al plan del año pasado se han incrementando en más de un 40% las actividades previstas y un 42% más las empresas que se van a ver beneficiadas. Así, este año serán 436 empresas frente a 307 del año pasado, es decir, 119 empresas más.

"También todas las instituciones que participamos ponemos a disposición de las empresas extremeñas herramientas de consultoría, de formación y de información en comercio exterior y de los padres para competir en un entorno cada vez más complejo", ha explicado Santamaría, que ha añadido que todo está adaptado a las necesidades reales de las empresas y también a los continuos cambios que se producen en el contexto geopolítico y económico internacional.

Las acciones están ya publicadas en el portal Extremadura Exporta y se permite a las empresas acceder durante todo el año a estas convocatorias, información de mercados, consultas especializadas y servicios de apoyo, reforzando ese acompañamiento institucional continuo.

"Este cronograma que presentamos representa una forma eficaz de apoyar a nuestro tejido empresarial con más coordinación, más impacto en mercados, más acompañamiento institucional y más preparación para competir en un mundo en constante cambio", ha concluido el consejero.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, ha explicado que en el caso de la provincia pacense, se llevarán a cabo 24 actuaciones internacionales a través del proyecto Pyme Global 2026 que implicarán a unas 200 empresas con un refuerzo especial al sector de la defensa.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha agradecido la colaboración y la coordinación con el apoyo de la Junta de Extremadura, y ha avanzado que en la provincia cacereña se organizarán 14 acciones de internacionalización en las que participarán 124 empresas.