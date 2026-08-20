La Junta de Extremadura pide a Puente una reunión bilateral para desbloquear las principales infraestructuras regionales

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha remitido este jueves, día 20, una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando formalmente la celebración, "a la mayor brevedad posible", de una reunión bilateral de trabajo para abordar las principales necesidades y reivindicaciones de la región en materia de infraestructuras y movilidad.

La petición se produce después de la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada el pasado 28 de julio, en la que la Junta de Extremadura trasladó públicamente su voluntad de recuperar una interlocución bilateral con el ministerio que permita analizar, de forma directa, el estado de las actuaciones pendientes y establecer "compromisos concretos, calendarios y financiación".

"Llevamos años esperando, meses solicitando reuniones y trasladando propuestas. Extremadura necesita pasar de las declaraciones a los compromisos y de los compromisos a los calendarios de ejecución", ha señalado el consejero en rueda de prensa este jueves en Mérida.

Ramírez ha subrayado que la petición "no responde a ningún gesto político, sino a la necesidad de resolver problemas reales que afectan a más de un millón de extremeños y que condicionan las posibilidades de desarrollo económico, industrial, logístico y territorial de la comunidad".

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