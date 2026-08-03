La Junta de Extremadura pone en marcha su estrategia de desregulación con la eliminación de la cita previa obligatoria

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha iniciado la puesta en marcha de su estrategia de desregulación administrativa con la que busca eliminar "trabas innecesarias, simplificar los procedimientos y facilitar la relación" de los ciudadanos, los autónomos y las empresas con la Administración.

Esta actuación constituye el primer paso de una estrategia más amplia para construir una Administración más ágil, eficiente y útil, basada en el principio de que las instituciones deben adaptarse a las necesidades de las personas.

El objetivo, tal y como indica el titular de la consejería, Óscar Fernández, es revisar y simplificar aquellos procedimientos administrativos que generan "cargas innecesarias o dificultan el acceso a los servicios públicos".

De este modo, entre las primeras medidas destaca la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa en aquellos servicios donde todavía se mantiene y donde no resulte imprescindible por razones técnicas u organizativas. La Junta considera que la cita previa debe ser "una herramienta al servicio del ciudadano y no un requisito que limite el acceso a la Administración", señala en una nota de prensa.

La estrategia de desregulación contempla además la implantación progresiva de una vía rápida administrativa sustentada sobre tres ejes principales.

Por un lado, el desarrollo de una ventanilla única que facilite la realización de trámites ante las distintas administraciones, así como la aplicación del silencio administrativo positivo siempre que la normativa lo permita, con el fin de agilizar la respuesta administrativa y reforzar la seguridad jurídica; y la aplicación del principio del dato único, evitando que los ciudadanos tengan que aportar documentación o información que ya obre en poder de cualquier administración pública.

PRIORIDAD NACIONAL

Asimismo, la Junta de Extremadura trabajará para implantar, dentro del marco jurídico vigente y en el ámbito de sus competencias, el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, con el objetivo de orientar las políticas públicas hacia la atención prioritaria de las necesidades de los españoles y, especialmente, de los extremeños.

La desregulación administrativa contará con la "participación activa" de la ciudadanía, los autónomos y las empresas, que podrán trasladar sus propuestas y señalar aquellos procedimientos que consideren innecesarios o excesivamente complejos. Con este propósito, la Vicepresidencia pondrá en funcionamiento en los próximos días el Buzón de Desregulación, un canal permanente de participación a través del cual cualquier ciudadano, autónomo o empresa podrá comunicar trabas burocráticas, formular sugerencias y proponer medidas de simplificación administrativa.

Las aportaciones recibidas en este buzón serán analizadas con el objetivo de impulsar aquellas modificaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la Administración.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura inicia una nueva etapa orientada a reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer unos servicios públicos "más cercanos, eficaces y adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos".