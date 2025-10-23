La Junta de Extremadura publica el calendario laboral oficial de festivos locales para el año 2026

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves una resolución por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales de la región durante el año 2026.

Para ello, la Dirección General de Trabajo de la Junta establece, a petición de los distintos ayuntamientos, dos días retribuidos y no recuperables, con el carácter de fiestas locales en los respectivos municipios de la región.

A ellos se suman los 12 festivos comunes en todos los municipios extremeños por ser festivos nacionales o autonómicos, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

En Badajoz se establece el 17 de febrero y el 24 de junio y en Cáceres, el 23 de abril y el 29 de mayo. En Mérida, los festivos locales serán el 21 de mayo y el 10 de diciembre, y en Plasencia, el 11 y 12 de junio.