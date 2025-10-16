La Junta de Extremadura registra este jueves el proyecto de Presupuestos para 2026 en la Asamblea

Archivo - La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, recibe el proyecto de Presupuestos para 2025 de manos de la consejera de Hacienda, Elena Manzano. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, registra este jueves, 16 de octubre, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, para iniciar su tramitación parlamentaria, después de que este pasado miércoles fuese aprobado por la Junta de Extremadura en un Consejo de Gobierno extraordinario.

Así, el proyecto de presupuestos será registrado a las 10,30 horas de este jueves en el Registro de la Asamblea de Extremadura, tras lo cual, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, se lo entregará a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, en la Sala de Autonomía de la Cámara regional.

Posteriormente, a las 10,45 horas, la consejera de Hacienda y Administración Pública presentará en rueda de prensa el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, en la Sala de Autonomía de la Asamblea de Extremadura.

"REFLEJAN EL BUEN MOMENTO ECONÓMICO"

Cabe recordar que, según avanzó la consejera de Hacienda, Elena Manzano, este pasado miércoles, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 asciende a 8.657 millones de euros, "los más altos y los más sociales de la historia de la región", un importe que "refleja el buen momento económico" que atraviesa la región, y que contempla una previsto de crecimiento del PIB regional del 1,3 por ciento, y un déficit del 0,1 por ciento.

Por tanto, se trata de "unas cuentas expansivas" que crecerán en más de 550 millones para invertir en políticas sociales y económicas, que según Manzano, contemplan "lo que necesita Extremadura con medidas que se enfocan en la igualdad de oportunidades, ayudan a la conciliación de la vida personal y laboral y garantizan el acceso a esos servicios públicos de calidad".

LLEGAN A LA ASAMBLEA SIN ACUERDO PARA SU APROBACIÓN

En su intervención, la consejera de Hacienda admitió que el proyecto llega a la Asamblea sin un acuerdo para su aprobación, por lo que "los grupos lo van a examinar, sopesarán el planteamiento o no de una enmienda a la totalidad", y en caso de que se supere, el proyecto "podrá ser mejorado, si realmente tienen esa responsabilidad y ese espíritu constructivo con distintas enmiendas parciales".

En el caso de Vox, la titular extremeña de Hacienda consideró que proponen "medidas generales e irrealizables, en la mayoría de los casos", y que "denotan es un desconocimiento absoluto de la realidad" de Extremadura, tras lo que lamentó que "esos mandatos que vienen impuestos desde Madrid se ven plasmados en todos y cada uno de los documentos" que Vox ha presentado.

Respecto a la negociación con el Grupo Socialista, Manzano relató que desde el primer momento fueron "muy claros" con que no iban "a dar ni un paso atrás en nuestra política fiscal", sin embargo, los socialistas les presentaron "demandas que inciden en algo que ya previamente habíamos dicho que no", como la recuperación del impuesto sobre el patrimonio o un impuesto sobre viviendas vacías.

En cualquier caso, la titular extremeña de Hacienda confió en que los grupos parlamentarios que "estén a la altura" y den "el apoyo necesario para su aprobación por el bien de todos y por el bien sobre todo de la tierra que nos une".

Finalmente, Elena Manzano reafirmó que "el objetivo prioritario desde el minuto uno es la aprobación del presupuesto" para 2026, tras lo que ha recordado que ya la presidenta de la Junta, María Guardiola, avanzó "qué es lo que va a suceder en el caso en el que no se aprueben esas cuentas", que sería la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura.

"No vamos a permitir un bloqueo", advirtió la consejera de Hacienda, quien calculó que en una segunda prórroga presupuestaria, se prorrogaría un presupuesto de 2024, de 8.080 millones de euros", lo que supone 557 millones de euros menos que el actual: "esa es la responsabilidad que todos tenemos que tener", concluyó.