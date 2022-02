La Junta insiste en que los inversores que "han puesto sus ojos" en Extremadura creen que sí hay seguridad jurídica

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha insistido en que los inversores que "han puesto sus ojos" en la región creen que sí hay seguridad jurídica para el desarrollo de sus proyectos.

González, a preguntas de los medios, ha afeado a los promotores del Complejo Marina Isla de Valdecañas que, tras la sentencia que el ordenaba el derribo, hayan sostenido que en la región no había seguridad jurídica, unas declaraciones que han sido "a título particular" y que "no han sido afortunadas".

Asimismo, ha apuntado que "en ningún momento" promotores de otros proyectos interesados en asentarse en la región han traslado esa posición. "Los inversores que han puesto sus ojos en Extremadura y que, afortunadamente, como dice el presidente, son muchas las inversiones que en estos momentos hay en esta tierra y que algunas ya están viendo la luz y que otras lo van a ver en los próximos meses, todo lo contrario, han mostrado total apoyo a la Junta de Extremadura", ha asegurado.

En esta línea, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, se ha referido a que mientras que en otras comunidades autónomas y en otros territorios de Europa "hay lío", en Extremadura hay "estabilidad política", lo que es "fundamental" para cuando viene cualquier tipo de inversor a hablar con la Junta.

"Que el promotor de la Isla de Valdecañas haya dicho eso, nosotros lógicamente lo respetamos, pero eso no es la tónica general en el resto de inversores que quieren venir a esta región", ha dicho.

Así, el portavoz de la Junta ha defendido que Extremadura es "una oportunidad" en sí misma para las empresas y empresarios, como demuestra, ha asegurado, los datos de las exportaciones de los últimos años.

De igual forma, y preguntado por el recurso anunciado por la Junta sobre Valdecañas y el derribo ordenado por los tribunales, el portavoz del Ejecutivo regional ha recalcado que la administración autonómica está "en disposición" y "en plazo" para presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, si hiciera falta, ante instituciones europeas.

"Se está estudiando el recurso que se va a plantear y en ese momento procesal estamos", ha sostenido González, quien ha añadido sobre el derribo parcial que el año pasado la Junta presentó un proyecto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

"Un proyecto, precisamente, que habíamos iniciado por parte de la Junta de Extremadura. Por tanto, nosotros, en el cumplimiento de la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en ese cumplimiento, la Junta de Extremadura presentó, como no puede ser de otra manera, ese proyecto de derribo parcial", ha indicado.