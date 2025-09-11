La Junta ofrece ayudas económicas y formación telemática a las familias afectadas por la falta de transporte escolar

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en el pleno de la Asamblea de Extremadura
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 17:32

   MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha ofrecido este jueves a las familias afectadas por la falta de transporte escolar para que los alumnos acudan a sus centros educativos, ayudas económicas y la posibilidad de recibir formación online hasta que puedan "retomar la normalidad".

   Así lo ha señalado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una carta remitida este mismo jueves a las familias a través de la Plataforma Rayuela, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que cientos de alumnos no hayan podido acudir en el inicio de curso a sus centros educativos por la ausencia de transporte escolar.

    En su misiva, la consejera de Educación comparte el "malestar y preocupación" con las familias por esta situación, por la que los alumnos se están "viendo perjudicados", por lo que avanza que han "dado indicaciones" a los directores de los centros educativos para que "implanten la modalidad telemática de las enseñanzas, coexistente con la presencial para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no".

   Además, les ha trasladado que van "a arbitrar medidas" para ofrecer ayudas económicas a las familias "que palíen los trastornos" que esta situación les pueda ocasionar, si optan por trasladar, con medios propios, a sus hijos a los centros.

