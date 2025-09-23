La Junta pide a Gallardo que deje su acta de diputado "por respeto" a la Asamblea y a los extremeños

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha pedido al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que deje su acta de diputado autonómico "por respeto" a la Asamblea y a los extremeños.

Bautista ha realizado esta petición tras conocerse este martes que la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio oral a Gallardo y al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que éstos habían presentado.

El consejero extremeño, que ha confesado que esta situación "avergüenza" y "abochorna" al gobierno extremeño, ha aseverado que, en este momento, "no cabe otra" que Miguel Ángel Gallardo deje su acta de diputado autonómico por "respeto" a las instituciones, al proceso judicial y a toda Extremadura.

"Después de habérselo faltado --el respeto-- a la jueza instructora y, por tanto, a la separación de poderes, al Estado de derecho durante todo el proceso, no queda otra que deje el acta de diputado. Es absolutamente incompatible estar sentado en un escaño en la Asamblea de Extremadura y estar sentado en el banquillo de los acusados", ha recalcado.

(Más información en Europa Press)