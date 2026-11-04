La Junta pide propuestas para la homologación salarial en Administración, que los sindicatos cifran en 120 millones

El director general de Función Pública, Hugo Curiel, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha reclamado a los sindicatos "propuestas concretas" para abordar y negociar la equiparación salarial en Administración General, que los representantes de los trabajadores cifran en unos 120 millones de euros.

Por ello, tras participar este miércoles en una reunión de la mesa sectorial de Administración General, las partes se han citado a una próxima convocatoria con la intención de acercar posturas.

La Junta ha vuelto a ofrecer en esta jornada la propuesta de 55 millones de euros en cuatro años para la homologación salarial de los empleados públicos, una cantidad que los sindicatos ven alejada de sus reclamaciones, que sitúan en 120 millones.

El director general de Función Pública, Hugo Curiel, en declaraciones a los medios, ha explicado que la administración autonómica ha pedido a las organizaciones sindicales una "serie de propuestas detalladas" que serán estudiadas para ambas partes para "intentar llegar a un entendimiento y un acuerdo".

Por su parte, los sindicatos con presencia en la mesa --CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEax-- han destacado que le harán llegar la propuesta a la Junta y han insistido en considerar "insuficiente" la cantidad ofrecida para la equiparación salarial, que es la misma que la presentada en la reunión del pasado 15 de octubre.

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