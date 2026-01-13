La Junta pide "responsabilidad" a Vox y defiende la "negociación en bloque" para dar "estabilidad" a Extremadura

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha pedido "responsabilidad" a Vox en las negociaciones con el PP de cara a la gobernabilidad de Extremadura tras las elecciones del 21 de diciembre y ha defendido la "negociación en bloque" con dicho partido, que incluiría cuestiones como los presupuestos regionales, la conformación del gobierno o la presidencia de la Asamblea, para así dar "estabilidad" a la región.

Manzano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en funciones, en donde se ha mostrado convencida de que los partidos implicados van a "tener la responsabilidad de llevar a buen puerto" sus políticas y que se materialicen en un acuerdo que haga que Extremadura "crezca y que dé estabilidad" a la región.

"Lo que queremos es mantenernos ejerciendo nuestras políticas, lo que queremos es seguir trabajando día a día con la misma intensidad con la que estamos trabajando ahora. Y lo que pedimos al otro partido, al partido de Vox, es responsabilidad y que participe con la toma de decisiones donde se tienen que adoptar, que es en el propio Consejo de Gobierno", ha subrayado.

Manzano, quien ha recordado los resultados obtenidos en las elecciones regionales del pasado mes de diciembre en las que el PP consiguió un apoyo que supera "con creces" a toda la izquierda y la "posible suma" entre el PSOE y Vox, ha señalado que los 'populares' trasladarán en la negociación cuestiones que redundarán en mejorar las condiciones de vida de los extremeños.

"Seguir con nuestro proyecto, seguir creciendo y que Extremadura sea el lugar que esté a la altura de todos los extremeños para residir y para trabajar", ha aseverado.

De igual forma, la portavoz en funciones ha insistido en que el objetivo es que Extremadura "siga creciendo", ya que es "lo mejor para los extremeños", al tiempo que ha defendido la gestión del Ejecutivo extremeño ahora en funciones, que "está dando los mejores resultados".

"Eso pasa por dar estabilidad a Extremadura y que eso pasa porque esa negociación sea una negociación en bloque. Lo que queremos es mantenernos ejerciendo nuestras políticas, lo que queremos es seguir trabajando día a día con la misma intensidad con la que estamos trabajando ahora. Y lo que pedimos al otro partido, al partido de Vox, es responsabilidad y que participe con la toma de decisiones donde se tienen que adoptar, que es en el propio Consejo de Gobierno", ha subrayado.

(Más información en Europa Press)