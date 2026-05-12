La Junta presentará "de forma inminente" el Presupuesto de Extremadura para 2026

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura presentará "de forma inminente" el Presupuesto de la comunidad (PGEx) para 2026, que estará "repleto" de medidas para "desarrollar" todos los sectores y seguir "impulsando" el crecimiento económico y las "oportunidades" en la región.

Dichas cuentas, que suponen "el motor, el instrumento que todas las administraciones públicas necesitan para realizar sus propuestas y sus políticas", incluirán, además, un crecimiento "muy importante" también en la dotación en Sanidad y Educación.

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien ha tachado de "clave" el Presupuesto regional y ha subrayado que su aprobación supone una "prioridad absoluta".

"El presupuesto es el motor, es el instrumento que todas las administraciones públicas necesitan para realizar sus propuestas, para realizar sus políticas. Para nosotros desde luego es clave y por eso la presidenta llamó a los extremeños a que se manifestaran ante el bloqueo en el que nos encontrábamos en aquel momento", ha espetado a preguntas de los medios Manzano, quien ha avanzado que "dentro de muy poco" habrá "noticias" sobre el PGEx 2026.

En este sentido, ha insistido en que "en breve" se van a poder conocer el Presupuesto extremeño para 2026, con medidas contempladas tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos "centradas en lo que los extremeños están esperando y lo que quieren".