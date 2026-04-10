La Junta prevé devolver casi 5 millones más en la Campaña de la Renta de 2025 por las 6 nuevas deducciones autonómicas

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Elena Manzano, en rueda de prensa para presentar las novedades de la Campaña de la Renta 2025, a 10 de abril de 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura cree que podría devolver casi cinco millones de euros más en la Campaña de la Renta de 2025 gracias a las seis nuevas deducciones autonómicas que han entrado en vigor en esta temporada, de manera que el monto total a devolver se podría acercar a los 17 millones de euros, alrededor de un 40% más que los 11,8 millones de abonó en la campaña de 2024.

Así lo ha trasladado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, quien, en rueda de prensa, ha detallado este viernes los cambios de la campaña que se inició el pasado miércoles, 8 de abril.

Con datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Junta prevé que se presenten un total de 581.744 declaraciones, con un incremento del 2% frente a la campaña de 2024. La estimación es que 162.519 sean positivas y 353.754 sean negativas, es decir, devoluciones.

En total, según Manzano, la región podría recaudar unos 159 millones de euros netos, unos 67 millones de euros más que en la campaña anterior, gracias al aumento del número de contribuyentes.

En cuanto a las deducciones autonómicas, Manzano ha señalado que en la campaña anterior, la de 2024, se aplicaron 13 que alcanzaron a 64.062 contribuyente con una devolución total de 11,8 millones de euros. Estas cifras supone un aumento de 4.625 contribuyentes y 1,9 millones de euros más devueltos con respecto a la campaña de 2023.

Las cuatro más cuantiosas el año pasado fueron las deducciones por residir habitualmente en municipios de menos de 3.000 habitantes con 6,8 millones de euros (1,2 millones de euros más que el ejercicio anterior); por el alquiler de la vivienda habitual, con 2,8 millones de euros (654.000 euros más); por trabajo dependiente, con 526.050 euros (54.150 euros menos); y por intereses de financiación ajena para la inversión en vivienda habitual para jóvenes, con 503.897 euros (118.221 euros más), con una devolución media de 207 euros.

NUEVAS DEDUCCIONES

A estas 13 deducciones autonómicas se suman en la campaña recién iniciada otras seis con las que la Junta de Extremadura prevé devolver unos cinco millones de euros, acercando el monto total de devolución a los 17 millones.

Por un lado, una deducción en la cuota por donaciones de dinero a entidades culturales, artísticas y de patrocinio para deportistas, que será del 20% para las cantidades que hayan sido donadas durante el ejercicio y con un límite de 500 euros anuales por contribuyente. El impacto esperado en este caso es de 130.000 euros.

La segunda consiste en deducciones para contribuyentes que trasladen su residencia habitual a Extremadura por la que se puede deducir el 50% de la cuota durante tres años, un porcentaje que se eleva al 75% en caso de menores de 36 años.

Junto a esta, quizá también la más conocida, son las nuevas deducciones para contribuyentes que trasladen su residencia habitual a nuestra comunidad autónoma. Extremadura es un auténtico paraíso en el que contamos con todo lo necesario para que sea el mejor lugar para residir.

La tercera y cuarta deducciones aplicables a partir de este año están dirigidas a contribuyentes diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): por un lado, habrá una por la obtención de ayudas o subvenciones que otorgue la región a enfermos de ELA y otra de 2.000 euros que pueden recibir enfermos y familiares.

Las últimas dos deducciones, ha explicado la consejera de Hacienda en funciones, van destinadas a promover el acceso a la vivienda en la región. Por un lado, se ha comenzado a aplicar la deducción para arrendadores de viviendas vacías, con una la cuantía del 100% del rendimiento neto de capital inmobiliario y un límite de 1.200 euros por contribuyente. Manzano estima que el importe total de esta medida será de unos 4,5 millones de euros.

Por el otro, la Junta va a aplicar una deducción a las inversiones en la rehabilitación de viviendas en zonas rurales destinadas a alquiler. En este ejercicio, será deducible un 15% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo, con un límite de 1.356 euros anuales. Manzano ha especificado que el alquiler debe ser como vivienda habitual del arrendatario, lo que deja fuera el alquiler vacacional.

SUBIR LOS LÍMITES DE RENTA

La también portavoz de la Junta de Extremadura ha comentado que la intención del gobierno autonómico es elevar los límites de renta de aquellas deducciones autonómicas que las tienen. Ha recordado que estaba dentro del proyecto de Presupuestos para 2026 que fue rechazado en otoño de 2025 y que supuso el adelanto electoral en la región.

Manzano espera que, una vez se alcance un acuerdo con Vox y se conforme nuevo gobierno, se pueda retomar ese proyecto de presupuestos, incluyendo el aumento del nivel de renta de 28.000 a 30.000 en las declaraciones individuales y de 45.000 a 55.000 en las conjuntas, de manera que más contribuyentes pudieran aplicarse las deducciones.

"Esperamos poder llevarlo a cabo dentro de muy poco y que esta deducción también se le aplique en contribuyentes que obtienen un mayor nivel de ingreso", ha trasladado Manzano, quien ha especificado que, si finalmente logran aplicar este cambio, se haría con carácter retroactivo.