La Junta promueve alrededor de 500 actividades en torno al 8M para proclamar su apoyo "incondicional" a la igualdad

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha programado en torno a 500 actividades con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que servirán para celebrar los avances pero también para reivindicar el camino que queda por recorrer en la igualdad.

Una celebración para la que la Secretaría General de Igualdad y Conciliación del gobierno extremeño ha elegido como lema 'No da =, sí = dad", con el que el gobierno extremeño quiere mostrar "un sí, rotundo, alto, claro, incondicional" por las políticas de igualdad.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que el lema es una ecuación cuya incógnita es "muy fácil de despejar" y con la que quieren expresar que "en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando", al gobierno de la Junta "no le da igual la igualdad, no le es indiferente, no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer".

En esta línea, ha reivindicado que la igualdad "no es patrimonio de ninguna ideología o sector social", sino que es "de todas y todos, para todas y todos", ha insistido, para abunda que esta materia "una cosa más por la que pasar de puntillas, sino algo que exige el mayor de los compromisos y la más vigorosa de las implicaciones".

