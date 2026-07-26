La Junta reclama responsabilidades por la cancelación de los vuelos de Iberia entre Barcelona y Badajoz de este domingo

Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha reclamado responsabilidades tras la cancelación de los dos vuelos de Iberia previstos para este domingo entre Barcelona y Badajoz, y viceversa, y que habrían dejado en tierra a un centenar de pasajeros en el aeropuerto pacense.

Por un lado, el vuelo entre Barcelona y Badajoz que debía partir a las 10,00 horas finalmente ha sido cancelado, lo que ha provocado que el de vuelta, entre Badajoz y Barcelona y previsto para las 12,10 horas, no haya partido del aeropuerto pacense. En ambos casos, los vuelos eran operados por Air Nostrum, filial de Iberia.

En un comunicado, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha lamentado la situación, que habría afectado a un centenar de personas en el aeropuerto pacense.

Ramírez ha informado de que la Junta de Extremadura ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para conocer con detalle qué ha ocurrido y para garantizar que los ciudadanos reciban "explicaciones claras y se depuren responsabilidades".

El consejero ha defendido que el Gobierno regional está realizando un "esfuerzo económico sin precedentes" para que el aeropuerto de Badajoz sea una infraestructura "de referencia" en Extremadura, tanto para la llegada como para la salida de viajeros.

"Estamos invirtiendo, estamos apostando y estamos cumpliendo. Hemos incrementado más de un 23% la aportación destinada a sufragar las rutas aéreas, pasando de 5,8 a 7,15 millones de euros anuales. La Junta está haciendo su parte y lo está haciendo con determinación, y el mejor ejemplo son las cifras récord de viajeros registradas", ha resaltado.

Ramírez ha apuntado a la "falta de compromiso" del Ministerio de Transporte como "el principal freno para el crecimiento del aeropuerto". "Extremadura necesita horarios operativos flexibles, un sistema antiniebla que reduzca incidencias y una inversión estatal acorde con la realidad. No podemos seguir recibiendo cifras ridículas mientras el resto del país avanza", ha indicado el consejero.

Así, el consejero ha reclamado una planificación "seria" y un compromiso "real" por parte del Gobierno central. "El aeropuerto crece, los ciudadanos responden y la Junta cumple. Lo único que no está a la altura es el ministerio. Extremadura merece un transporte fiable, digno y moderno. Y vamos a seguir exigiéndolo", ha manifestado al respecto.

Asimismo, Ramírez ha expresado su comprensión ante la molestia que esta cancelación ha podido generar, "especialmente en unas fechas en las que muchos extremeños iniciaban sus vacaciones y confiaban en la normalidad del servicio para comenzar sus desplazamientos con tranquilidad".