La Junta refuerza la protección ante incendios en Las Hurdes con nuevas pistas forestales y puntos de agua

Obras forestales - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha concluido las obras de mejora de la protección ante incendios forestales en cuatro montes de utilidad pública de Las Hurdes (Cáceres).

En concreto, se han construido dos nuevos puntos de agua de los que se abastecen los helicópteros en tareas de extinción, se ha renovado la impermeabilización de un tercero y se han mejorado cuatro pistas forestales.

Las actuaciones han supuesto una inversión de 383.713 euros, cofinanciados con fondos Feader de la Unión Europea, y han beneficiado a parajes naturales de los términos municipales de Pinofranqueado, Nuñomoral, Caminomorisco y Ladrillar.

En el monte de utilidad pública Sierras de Pinofranqueado se ha construido un nuevo depósito de almacenamiento de agua para extinción de incendios forestales, ubicado en la cabecera del río Avellanar, y se ha reparado el depósito existente junto a la carretera que da acceso a la alquería de Ovejuela.

Además, se ha hormigonado la pista que da acceso al monte desde la alquería de Sauceda y se ha acondicionado el acceso al monte a través del puente sobre el río Esperabán, a la altura del cruce entre la carretera de Avellanar y la carretera CC-156 que recorre todo el valle del Esperabán, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

MÁS ACTUACIONES

Asimismo, en el monte de utilidad pública Sierras de Nuñomoral se ha reparado la pista que lleva hasta el depósito de agua para extinción de incendios y en el Sierras de Caminomorisco se ha construido un depósito de almacenamiento de agua también para incendios, en concreto en el paraje Lomo de los Caldereros.

Por último, en el Comunal Valle de Riomalo, en el término municipal de Ladrillar, se ha mejorado la pista que da acceso a la caseta de vigilancia del Plan Infoex de La Viñuela.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, explica que estas actuaciones ayudan a estar "más preparados" en caso de incendio forestal en cualquiera de estos cuatro montes públicos, porque "facilitan el trabajo de los medios de extinción y ayudan a reducir los tiempos de respuesta".

De igual modo, añade el consejero, estas mejoras permitirán que los helicópteros tengan puntos de agua más cercanos y que los bomberos forestales trabajen con "más rapidez y seguridad", porque los camiones autobombas se desplazarán por el monte a través de caminos con "buen firme".

"Al final, conseguimos que los medios de extinción trabajen en mejores condiciones y esto es clave cuando hablamos de incendios forestales", asevera.

Con esta intervención, la Junta de Extremadura refuerza la seguridad y la gestión sostenible de los recursos forestales en el norte de la comunidad autónoma.

Así, remarca que las mejoras ejecutadas en puntos de agua y pistas forestales no sólo facilitan las labores de extinción y prevención de incendios, sino que aseguran el mantenimiento de infraestructuras "claves" para el desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad en la región.