La Junta remarca la "normalidad" del inicio de curso educativo y ofrece diálogo para seguir mejorando sin "ruido"

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha destacado la "normalidad" con la que se ha iniciado el curso educativo 2026/2027 en Extremadura, y ha remarcado su oferta de "diálogo" para seguir mejorando el sector, huyendo para ello de la "autocomplacencia", así como del "ruido estéril" que practica a su juicio la oposición.

Así, ha incidido en que este curso se ha iniciado en la región con menos alumnos por aula; alrededor de 620 docentes más en plantilla funcional inicial; más apoyo a las familias; y nuevos recursos para la inclusión.

Igualmente, ha remarcado que, pese al "colapso" augurado por la oposición, y pese a "las dificultades y decisiones que tuvieron que adoptarse en muy poco tiempo", este curso ha comenzado con las 608 rutas de transporte escolar "operativas desde el primer día".

Durante una comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para informar sobre el inicio del curso escolar en la comunidad, ha destacado también que existe un acuerdo con los sindicatos para una "hoja de ruta" de cuatro años para mejorar las condiciones del profesorado y la calidad del sistema.

Pese a todos estos logros, ha reconocido que "no todo está hecho", sino que por ejemplo "hay resultados académicos que deben mejorar"; centros que necesitan actuaciones; procedimientos que se deben "perfeccionar"; y hay familias y profesionales a los que tienen que "seguir escuchando" bajo el planteamiento de que "gobernar no consiste en negar nunca los problemas, consiste en establecer prioridades y responder ante ellos".

A su vez, el diputado del PP Agustín Delgado Donoso ha destacado que mientras que la oposición llevaba semanas alertando de la "catástrofe educativa" y del "colapso educativo", la Junta ha trabajado para que el curso haya comenzado "con normalidad, no con propaganda".

Por su parte, la diputada del PSOE Lara Garlito ha lamentado que, pese a que "hay más recursos que nunca, más docentes que nunca y menos alumnado que nunca", en el sector "falla todo" porque, a su juicio, "no hay planificación, no hay estrategia, no hay excelencia, no hay rigor" por parte del Gobierno autonómico, que además no ha sabido aprovechar --subraya-- la "herencia" recibida en educación por el último Ejecutivo regional socialista.

Mientras, la diputada de Vox Beatriz Muñoz Rodríguez ha indicado que el inicio de curso demuestra que el pacto del PP y su partido "funciona", aunque reconoce que "queda mucho por hacer", y ha subrayado que en todo caso "hay gobierno y hay Vox para rato".

De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha negado que haya existido "absoluta normalidad" en el inicio del curso en la región, teniendo en cuenta que el transporte escolar "se ha cerrado un día antes" de las clases, motivo por el cual ha pedido a la Junta "una planificación mejor".

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