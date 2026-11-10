La Junta remarca que los servicios públicos estarán "asegurados" el 11N en Sanidad, Educación y Administración General

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico del 10 de noviembre de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha remarcado que los servicios públicos estarán "asegurados" en la región en la jornada de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en Sanidad, en Educación y en Administración General.

De este modo se ha referido al dispositivo por dicha jornada establecido por la Junta, y que según ha subrayado busca "garantizar la prestación de los servicios públicos", manteniendo al mismo tiempo "el máximo respeto" al ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

"Ese dispositivo, por supuesto, lo que tiende es a garantizar la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma desde el máximo respeto, como no podría ser de otro modo, al ejercicio de nada más y nada menos que un derecho fundamental que es ese derecho a la huelga de todos los trabajadores", ha indicado a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno autonómico celebrado en Mérida.

Al respecto, ha ahondado en que en la comunidad "todos esos servicios públicos están asegurados, tanto en el ámbito sanitario, como en el educativo, y también por supuesto en Administración General".